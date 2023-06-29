10-летний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного получил серьезную травму ноги

Когда-то Агата Муцениеце и Павел Прилучный считались самой красивой парой шоу-бизнеса, однако несколько лет назад супруги развелись, не сумев сохранить брак. Теперь, по словам актрисы, экс-возлюбленные общаются только по поводу детей. Кажется, на этот раз у знаменитостей есть весомая причина для воссоединения. В личном блоге звезда «Закрытой школы» заявила, что их общий сын Тимофей получил серьезную травму.

В социальной сети Агата разместила фотографию, на которой она держит на руках 10-летнего наследника. На снимке заметно, что у мальчика загипсована нога. Что стало причиной перелома — звездная мама не уточнила. Вместо этого она добавила: Тимофею предстоит восстановление на протяжении месяца. К слову, сама актриса не унывает и с юмором относится к произошедшему инциденту.

«Ваше детство прошло не зря, если вы не попробовали гипс. Новое развлечение, ставишь на четыре недели и бегаешь», — высказалась Агата.

На данный момент Павел никак не комментировал травму наследника.

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