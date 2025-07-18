«Давно близко не общаемся»: вернувшаяся в «Универ» Кожевникова высказалась об оскандалившемся Гогунском

Актриса Мария Кожевникова впервые высказалась о скандале с участием коллеги Виталия Гогунского. Совсем скоро артисты встретятся на съемочной площадке «Универа», и перед этим исполнительница роли Аллочки решила пояснить, как относится к партнеру после его заявлений о женщинах. Ее слова приводит StarHit.

Мария призналась, что была потрясена высказываниями Виталия. Однако, так как актриса знает его уже много лет, она понимает, что он просто неправильно выразился. По словам Кожевниковой, Гогунский всегда был очень душевным человеком – как на площадке, так и в жизни.

«Мы давно уже близко не общаемся, но все равно это мужчина, который с уважением относится к женщинам. И, видимо, как-то не очень правильно изъясняет свои мысли. По сути он человек добрый. Конечно, его высказывания… они немножко потрясают», - отметила Мария.

Актриса подчеркнула, что, если бы не знала Виталия лично, то считала бы его человеком, у которого не все в порядке. Но она была свидетелем его отношений с женой Анной, поэтому ей известно, каким Гогунский бывает рядом с женщиной.

«У многих известных людей женщины идут как музы. И вот Виталик такой. Он не очень правильно это изъясняет, но он хочет творить. Он женщину не принижает в жизни», - поделилась Кожевникова.

Напомним, что в скандал Гогунский попал после слов о том, что его женщина должна быть всегда в хорошем настроении. Если у нее что-то болит, она обязана скрывать это от мужа и находиться в отдельной комнате. А если ее что-то не устраивает – ей необходимо идти в сад.

Ранее Мария Кожевникова рассказала о реакции мужа на возвращение к съемкам в «Универе».