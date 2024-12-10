Блеснула нарядом с пайетками: Глафира Тарханова вышла в свет после пятых родов

Актриса Глафира Тарханова, которая этим летом стала мамой в пятый раз, появилась на премьере фильма в праздничном образе. Звезда сериала «Громовы» поделилась кадрами в личном блоге, восхитив поклонников внешностью.

Недавно в Москве состоялась премьера семейного фильма «Баба Яга спасает Новый год», которую посетили многие знаменитости. Среди гостей мероприятия была замечена и Глафира Тарханова, исполнившая в картине одну из ролей. 41-летняя актриса выбрала праздничный образ: она надела нежно-розовое пальто, украшенное пайетками. Артистка дополнила образ массивными серьгами в тон наряду, клатчем и лодочками на шпильках. Звезда «Громовых» сделала яркий макияж и элегантную укладку в ретро-стиле. В таком образе знаменитость выглядела настоящей Снегурочкой.

Поклонники восхитились нежным образом актрисы и отметили, что многодетная мама прекрасно выглядит.

«Красотка», «Идеальная», «Обожаю вас», — написали в Сети.

Напомним, Глафира Тарханова с 2005 года состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. У супругов четверо сыновей: Корней, который родился в 2008 году, Ермолай, родившийся еще через два года, 12-летний Гордей и 7-летний Никифор, а 18 июня этого года появилась на свет дочь Лукерья.

Ранее сообщалось о том, что Глафира Тарханова сделала неожиданное заявление после рождения пятого ребенка. Актриса призналась, что не может прийти в форму, и назвала себя неуверенной женщиной.