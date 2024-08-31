Давались все предметы за одним исключением: как певица Валерия училась в школе

Певица Валерия вспомнила о годах, проведенных в школе. Артистка призналась, что хорошо училась, и ей нравились практически все предметы за исключением химии.

Оказывается, 56-летняя знаменитость окончила школу с золотой медалью. Ей нравилось учиться, и практически все предметы легко давались певице. Валерия занималась и творческой деятельностью — она ходила на танцы и в другие кружки, сообщает Пятый канал.

Народная артистка была одной из самых активных учениц в классе, организовывала мероприятия и во всем принимала участие. Однако исполнительнице хита «Часики» тяжело давалась химия, хоть и за нее у звезды стоит пятерка в аттестате.

Певица до сих помнит свою первую линейку на Дне знаний. На мероприятие знаменитость отправилась с белым бантом на голове. После класс повели в студию, где каждому ученику сделали фотографии на память.

Ранее Валерия рассказала, что отказывает молодым артистам в дуэтах. По словам артистки, это связано с размышлениями о том, какой стиль будет у песни и примут ли поклонники такую неожиданную коллаборацию.