«Давайте же избавимся от этой мерзости!»: Вика Цыганова потребовала лишить иноагентов гражданства РФ

Вика Цыганова призвала лишить российского гражданства «предавших» страну артистов. В своем Telegram-канале певица заявила, что в России «не нужны» иноагенты, избравшие своей Родиной Израиль.

Известная своей патриотической позицией Вика Цыганова отреагировала на продолжающийся вооруженный конфликт между Израилем и Ираном. Артистка резко осудила уехавших из России звезд, поддержавших другое государство и отказавшихся от своей Родины. По мнению знаменитости, артистов-иноагентов нужно выгнать из страны.

«Вы слышали от Урганта хоть слово в поддержку России? Я — нет. <…> Иноагент Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) готов взять в руки винтовку и отправиться на фронт защищать свою Родину — Израиль. Зато, когда Россия оказалась в сложном положении, он уехал и с бокалом вина размышлял о том, как же сильно воняет от русских. Иноагент Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) гордится Израилем! <…> Может, Родина Галкина* вовсе и не Россия?» — возмутилась Вика Цыганова.

Певица отметила, что знаменитости, уехавшие в другую страну, должны оставаться там. Вика Цыганова заявила, что для артистов-иноагентов Россия является лишь «кормовой базой», где можно зарабатывать и после эмиграции: «Израиль мягкий, пушистый и хороший — самая лучшая страна. Так пусть и живут там! Израиль для этих людей с двойным гражданством — настоящая Родина».

Артистка также обратилась к россиянам и предложила им объединиться, чтобы повлиять на законы в РФ и дойти до Госдумы. Вика Цыганова уверена: это позволит скорее добиться лишения гражданства «предателей» страны.

«Я считаю, что всю эту предательскую падаль надо лишить гражданства России. Если вы со мной, то давайте же скажем во всеуслышание — такие Иуды-сограждане нам не нужны. Глас народа должен долететь до Госдумы. <…> Так давайте же исправим наши законы и избавимся наконец от этой мерзости!» — высказалась певица.

Ранее актриса Яна Поплавская раскрыла дальнейшую судьбу уехавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

*признан иноагентом на территории РФ