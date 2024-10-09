«Давайте, я созрел для этого!»: Леонид Агутин о пополнении в семье

Певец Леонид Агутин заявил, что давно готов стать дедушкой. Он готов к появлению внуков, тем более что старшая дочь Полина 9 лет счастлива в отношениях, но детей у них пока нет.

В интервью Роману Костомарову для проекта «По душам» артист признался, что любит общаться с детьми и всегда рад, когда наследницы ему звонят. Напомним, что у Агутина есть дочь Полина от балерины Марии Воробьевой и дочь Елизавета-Мария, которую родила Анжелика Варум.

Леонид отметил, что чувствует сближение с наследницами и рад давать советы.

«Она понимает, что когда я ей даю совет, она мне делает приятное. Значит, я нужен не просто, когда нужно деньги перевести, а я нужен вообще», — поделился звезда.

Певец хочет стать дедушкой и намекает старшей дочери о внуках, но она пока никак не решится на роль матери.

«Стать дедушкой давно готов стать. Моя старшая уже лет 9 встречается со своим парнем, и вот я говорю: „Хватит, давайте, я созрел для этого!“. Мне надо, я хочу увидеть маленького человека нашей породы», — признался Леонид.

Сам артист счастлив в браке с Варум уже много лет. 15 января у них была важная дата – 26 лет вместе. СМИ часто пишут о скандалах и возможном разводе, но звезды появляются вместе и показывают нежные чувства, опровергая слухи.

Ранее мы писали о том, как врачи спасли Леонида Агутина.