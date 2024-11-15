«Давайте не забывать, сколько ей лет»: экс-директор Киркорова раскрыл причину отказа Пугачевой от корпоративов

Уехавшая из России певица Алла Пугачева в последний момент отказалась от запланированных корпоративов из-за возраста и плохого здоровья. Такое предположение высказал экс-концертный директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник.

«Давайте не забывать, сколько ей лет. Может, почувствовала себя неважно или действительно, как пишут журналисты, дело в прикованном к ней внимании. Она выступит, а дальше, как у Гоголя было: каждый начнет писать гадости. Столько уже написано о ней плохого, поэтому она уже лишний раз подумает», — заявил продюсер в беседе с URA.RU.

Он также отметил, что те, кто родился в 50-60 годы прошлого века, с удовольствием слушают песни Пугачевой, поэтому спрос на ее выступления остается.

«К слову, мне на днях прислали ссылку на радио „Дача“, где поставили новую песню Пугачевой. Она продолжает звучать, не лишена российского гражданства, ей не присвоен статус иноагента», — напомнил Дзюник.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева согласилась выступать за 200 тысяч евро (более 21 млн рублей по текущему курсу), но в последний момент отказалась от выступления, так как не нашла музыкантов, готовых сыграть с ней концерт из-за репутационных рисков.