На главные новогодние концерты не позвали: певица Глюкоза вернулась в новом амплуа пока только в клубы

Певицу Глюкозу не позвали на главные новогодние ТВ-концерты в этом году. Спустя три месяца после скандального выступления в Красноярске артистка вернулась в новом амплуа, но пока только в клубы.

Об этом сообщает Kp.ru.

По информации издания, Глюкозу не позвали на новогодние огоньки, хотя их график утвердили в сентябре, чтобы звезды планировали съемки в своем графике заранее.

Также сообщается: выступления певицы проходят в другом формате. Она выступила в московском клубе как диджей. Артистку сопровождал муж. Мероприятие прошло с аншлагом. Глюкоза исполнила хорошо известные треки в новой аранжировке, а также пела свежие композиции.

Издание сообщает – на ТВ Глюкоза сможет выступать только с новыми хитами – написанные продюсером Максимом Фадеевым песни исполнять без его разрешения нельзя.

Пока неясно, сможет ли Глюкоза вернуться на большую сцену. Однако отмечается, что выступления у нее есть: как в клубах, так и на частных мероприятиях. Последние проходят с запретом на видео- и фотосъемку.

Ранее сообщалось, что охрана отказалась пускать некоторых поклонников Глюкозы на ее выступление в клубе.