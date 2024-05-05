«Давай признаемся»: улетевший в Турцию Сергей Лазарев заявил, что отдыхал вместе с Лерой Кудрявцевой

Певец Сергей Лазарев недавно сообщил, что покинул Россию и улетел вместе с детьми в Турцию. Исполнитель хита «Это все она» собирался выступить с концертом и совместить работу с отдыхом. Артист ежедневно делился кадрами с сыном и дочерью, а теперь сделал неожиданное заявление в личном блоге.

Сергей Лазарев опубликовал в соцсети ролик с экс-возлюбленной Лерой Кудрявцевой. Судя по опубликованным кадрам, певец и телеведущая действительно находились в Турции. Знаменитости предстали перед камерой в обнимку и выглядели счастливыми.

«Давай признаемся народу, что мы отдыхали вместе. Вот! Вместе», — заявил Сергей Лазарев.

Подтверждением слов артиста служит и то, что недавно Лера Кудрявцева рассказала, что вместе с дочерью Марией также улетела в Турцию. Отметим, что уже тогда телеведущая признавалась, что она будто не покидала Россию, поскольку встретила на отдыхе многих отечественных звезд.

Напомним, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев состояли в романтических отношениях с 2008 по 2012 годы. После расставания бывшие возлюбленные остались близкими друзьями. Телеведущая и певец часто видятся на светских мероприятиях и приглашают друг друга на семейные праздники. Также на протяжении многих лет знаменитости вместе ведут шоу «Песня года» и часто могут подшутить друг над другом.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Лазарев объяснил, почему дети не ходят на его концерты.