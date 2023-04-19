«Давай на гастроли уже иди!»: Пугачева выпроводила вернувшегося домой Галкина*

Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) в личном блоге сообщил поклонникам, что, наконец, закончил свои длительные гастроли. Последние концерты артист дал в США, Канаде и Германии, после чего вернулся домой к семье. Теперь шоумен планирует посвящать себя жене и детям.

Сегодня звездный отец впервые за долгое время смог проводить Гарри и Лизу в школу, и это событие Алла Пугачева решила записать на видео. Двойняшки надели форму израильского учебного заведения, собрали рюкзаки и вместе с Галкиным* отправились за ворота. Примадонна в кадре не появлялась, но зато ласково комментировала все происходящее.

«Ничего не забыли? Отлично! Семейка наконец-то воссоединилась», - заявила певица, а затем «вклиниться» решил и ее муж. Он признался, что с удовольствием пошел бы вместе с детьми в школу. Однако у Пугачевой на эти слова оказалась весьма неожиданная реакция. Она прикрикнула, выгоняя только вернувшегося супруга из дома: «Давай на гастроли уже иди!»

Напомним, что, по словам русскоязычных мам в Израиле, Лиза и Гарри посещают одну из самых дорогих и престижных школ города. Главная особенность ее в том, что после 11 классов выпускники получают возможность поступить в университеты США и Европы. Обучение проходит на английском языке и иврите.

Ранее появилась информация, что у Аллы Пугачевой начался птоз лица.

*(Признан иноагентом на территории РФ)