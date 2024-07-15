«Давай или я буду выступать, или ты»: Агутин в модном образе защитил фанатов на концерте

Певец Леонид Агутин в модном образе выступил в Иркутске с концертом. Мероприятие прошло 14 июля в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Подробности сообщает Kp.ru.

Исполнитель стал участником Всероссийского молодежного фестиваля-форума «Ангара-джаз». Зрители смогли насладиться музыкой под открытым небом. Агутин спел свои хиты, но не обошлось без инцидентов. Так, музыкант вступился за зрителей, которых охранники выгоняли с прохода. Звезда даже прервал выступление и обратился к сотруднику.

«Мужик в камуфляже, ничего не могу сделать, только на тебя смотрю. Не получается ничего больше. Давай или я буду выступать, или ты. Извини», – сказал певец.

Зал оценил поступок кумира и отблагодарил его аплодисментами. Но нашлись и те, кто посчитал, что охранники делали все правильно. Некоторые заявил, что люди вставали с мест и загораживали весь вид тем, кто был сзади них. Несмотря на это все остались с прекрасным настроением.

Сам Агутин был энергичным и выбрал стильный образ. Он надел рубашку свободного кроя с брюками и белые кроссовки. Выступал артист не один, а с саксофонистом Игорем Бутманом.

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