Дава объяснил, что редко выходит из дома после покупки своей квартиры. Об этом сообщает Газета.Ru.

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, обсудил с Анной Хилькевич тему регулярных походов в гости к друзьям. По словам актрисы, она каждую неделю принимает гостей у себя дома. А вот Дава рассказал, что предпочитает не ходить по гостям, а сидеть дома.

По его словам, привычки изменились после покупки квартиры и рождения дочери.

«Я раньше жил всегда в арендованных квартирах — у меня не было ощущения дома. А сейчас я купил свою квартиру, у меня сложилась семья — стало так уютно, и я вернул то чувство, которое было у меня в детстве. То чувство уюта, когда приходишь домой и понимаешь, что там тепло, тебя ждут», — рассказал он.

При этом Манукян добавил, что не хочет превращаться в домоседа, поэтому дозированно выходит из жилища.

