Дата рассмотрения не назначена: Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

В Верховный суд РФ поступила жалоба от комедийного сценариста и актера Семена Слепакова* (признан иноагентом на территории России). Он намерен добиться пересмотра решения о внесении его в перечень лиц, которые получают поддержку из-за рубежа.

О поступлении жалобы стало известно из картотеки Верховного суда России. Ее зарегистрировали еще 10 сентября. Однако дата рассмотрения прошения пока не определена.

Слепаков* попал в перечень иностранных агентов в апреле прошлого года. Юристы актера уже пытались обжаловать это решение кассации. Они хотели убедить суд в том, что сценарист не получает финансирования из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что уехавший из России актер Александр Филиппенко снялся вместе с иноагентом. О звезде сериалов «Бедная Настя» и «Мастер и Маргарита» больше года почти ничего не было слышно.

*признан иноагентом на территории России