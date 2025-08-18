«Дарю»: Дмитрий Борисов раскрыл секрет вечной молодости

Телеведущий Дмитрий Борисов поделился секретом молодости. 40-летний мужчина признался, что дело не только в спорте и здоровом образе жизни.

Звезда Первого канала порассуждал в соцсетях о возрастных изменениях. Он рассказал, что когда-то придумал способ вывода друзей из депрессии и теперь опробует его на себе. Он заключается в том, чтобы каждое десятилетие представлять себя внизу «пищевой цепи».

«Представьте, что вы в первом классе. Или в третьем, пятом. Есть старшеклассники, они более взрослые, сильные, опытные. В конце концов, они более старые. Но вот наступает выпускной, и в следующие пару лет после поступления, например, в вуз — вы снова в младшей группе. Первый курс, второй… Так и с возрастом. В 27, 28, 29 — кажется, ну все, это конец, дальше новый десяток. А потом наступают эти 30, за которыми снова — тридцать один. И снова младшая группа. Вот он, секрет вечной молодости, дарю», — написал телеведущий.

Поклонники похвалили звезду за необычный взгляд на возраст и оценили его спортивную форму. Дмитрий опубликовал фото из тренажерного зала.

«Самый обаятельный и привлекательный», «Стройняшка», «Дмитрий, вы моложе всех молодых. По этому поводу не должно быть никаких депрессий», «Мужчинка-картинка», — отметили в комментариях.

