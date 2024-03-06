«Дарят двусмысленные подарки, следят в соцсетях»: звезда фильма «Казанова» Хабаров рассказал о преследовании фанатками

Актер Антон Хабаров побеседовал с журналистами «Вокруг ТВ» и рассказал им о странных проявлениях любви некоторыми фанатками. Звезда фильма «Казанова» даже иногда опасается за свою жизнь.

Так, среди поклонниц российского актер есть девушки, которые ради привлечение внимание к своей персоне даже не брезгуют угрозами. По словам Хабарова, не обходится также без двусмысленных подарков и слежки в социальных сетях.

«Это называется сталкеризм. Они приходят на спектакли, дарят двусмысленные подарки, следят в соцсетях, пишут письма», — рассказал звезда фильма «Казанова».

Кроме того, в беседе с журналистами Антон отметил, что никогда не принимает от поклонниц еду. Актер опасается, что это потом может плохо отразиться на его здоровье.

Ранее сообщалось, что фанатки остались недовольны встречей с турецким актером Бураком Озчивитом. Женщины не смогли пообщаться со звездой сериалов.