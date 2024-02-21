Российские поклонницы разочаровались встречей со звездой «Великолепного века»

Российские поклонницы турецкого актера Бурака Озчивита разочаровались фан-встречей со звездой «Великолепного века», за которую они отдали 50 тысяч рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам фанаток, они не смогли пообщаться с артистом. Одна из поклонниц подчеркнула, что Озчивит выглядел уставшим после 2,5 часового выступления. Суммарно фан-встреча продлилась 30 минут и заплатившие за «знакомство» с кумиром девушки не успели даже сделать качественные фото с актером.

Сразу после встречи с фанатками Озчивит отправился в турецкий ресторан в Москве. Актер был в компании друзей, продюсера и журналистов, вместе с ними также был владелец ресторана «Левантин». Звезда «Великолепного века» вернулся в отель около двух часов ночи. У входа актера вновь ждали поклонницы, однако он не стал общаться с ними.

Уточняется, что Бурак Озчивит прибыл в Россию ради концертов в Москве и Петербурге. После каждого шоу артист запланировал встречу с фанатами.

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