Дарья Мороз скорбит о покойной маме, которая погибла вместо нее

Актриса Дарья Мороз опубликовала пост, почтив память матери, которая умерла в 2000 году в возрасте 40 лет. Она показала архивное фото Марины Левтовой и, судя по подписи, до сих пор не может смириться с потерей близкого человека.

«23 года как мамы нет. Еще год и я начну становиться старше, чем она, когда ее не стало», - написала Мороз и призналась, что запомнила родного человека «радостной и бесконечно любящей папу и ее».

Актриса заявила, что Левтову «все любили», а женщина «точно знала, что нет ничего дороже семьи и близких».

Напомним, она умерла в ночь с 26 на 27 февраля 2000 года в Подмосковье во время катания на снегоходах. На транспортное средство сели Левтова и ее дочь, за рулем находился бизнесмен Михаил Рудяк. Они катались в темное время и на большой скорости въехали в кусты, за которыми был овраг.

Как вспоминала позже Мороз, мать вообще не должна была оказаться на том снегоходе – покататься хотела дочь. Актриса всегда считала, что таким образом мать уберегла ее. Их снегоход слетел и врезался в дерево. Мороз пострадала меньше всех, но попала в больницу. Только спустя несколько лет она осознала, что матери больше нет.

Недавно разведенная Мороз вышла в свет с аккордеонистом Петром Дрангой.