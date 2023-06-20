Дарья Мороз пожаловалась на усталость, и возлюбленный тут же проявил заботу: он сделал простую вещь

Актриса и бывшая жена режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз пожаловалась подписчикам на большую усталость. На ее откровения первым отреагировал аккордеонист Петр Дранга.

Мороз написала в соцсетях: «Очень большая усталость. Переоценка людей и пространства. Точка нуля. И точка сборки. Этот этап закончился-будет другой». Она отметила, что были «очень тяжелый сезон» и «насыщенный год», произошло много разных событий.

Актриса предположила, что «правильно» было бы перезагрузиться «во всех смыслах». На пост Мороз в числе первых отреагировал аккордеонист Петр Дранга. Его называют возлюбленным знаменитости. Он сделал простую вещь, но поклонники сочли поступок проявлением искренней заботы.

Дранга поставил «лайк» под постом актрисы.

Ранее мы писали, что в окружении Мороз подтвердили ее роман с аккордеонистом. Сами селебрити не комментировали эту информацию.

В феврале 2023 года актриса пришла на бранч по случаю скорой премьеры фильма «Содержанки» с Дрангой. Они обнимались, обменивались взглядами. Примечательно, что Дранга не был женат – у Мороз за плечами один брак и дочь, рожденная от Богомолова. Поклонники сравнили мужчин Мороз и указали, что Дранга «лучше Кости».