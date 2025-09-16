Дарья Мороз появилась на светском мероприятии после смерти отца. Об этом сообщает Super.ru.

Актриса Дарья Мороз потеряла отца в ночь с 13 на 14 июля. Родственник актрисы скончался на 69-м году жизни после долгой борьбы с раком. После этой трагедии знаменитость перестала появляться на светских мероприятиях. Лишь один раз она вышла на мероприятие «Киноконцерта» в конце июля.

На днях Мороз вновь вышла в свет — ее заметили на открытии кинофестиваля «Новый сезон» в курортном комплексе «Роза Хутор».

Знаменитость пришла в костюме светло-серого цвета с черными элементами и белой рубашке. Она охотно позировала перед журналистами.

