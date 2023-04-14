«Его не стало»: в семье 41-летней Ксении Собчак произошло непреодолимое горе

Ксения Собчак и Константин Богомолов относятся к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. На этот раз известный режиссер вышел на связь и сообщил о семейной трагедии.

Как выяснилось, 14 апреля скончался его отец Юрий Богомолов. Кинокритику было 86 лет. Что именно стало причиной смерти родителя супруг Собчак не стал уточнять. Вместо этого он немногословно написал в личном блоге: «Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром».

Напомним, мужчина долгое время был заведующим отделом культуры газеты «Известия». В 2009 году Богомолов получил премию «Ника» за неоценимый вклад в развитие кинематографических наук.

Издание «Страсти» выражает соболезнования всем близким и родным Юрия Александровича Богомолова!