Дарья Мороз показала любимого блондина, который теперь живет вместе с ней
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Дарья Мороз поделилась с подписчиками радостной новостью. Теперь в доме актрисы живет голубоглазый блондин – французский бульдог по кличке Бронислав.
Знаменитость выложила в социальные сети фотографию домашнего питомца, подписав снимок: «Сладчайший пацан». Пользователи Сети засыпали Дарью поздравлениями и отметили, что пес действительно очарователен.
Не так давно фанаты звезды начали подозревать ее в романе с аккордеонистом Петром Дрангой, с которым Дарья читала сказку «Снегурочка» под аккомпанемент симфонического оркестра.
При этом как актриса, так и сам музыкант отшучиваются на тему отношений, подчеркивая, что их пока связывает только дружба.
«Мы потрясающие друзья с Дашей, вот и все», – прокомментировал Петр Дранга.
Напомним, в 2018 году Дарья Мороз развелась с режиссером Константином Богомоловым. Несмотря на расставание, бывшие супруги поддерживают хорошие отношения и вместе воспитывают общую дочь Анну. Девочка даже приезжает в гости к отцу и его новой избраннице Ксении Собчак.
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