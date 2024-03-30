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Опубликовано 30 марта 2024, 12:09
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Дарья Мороз показала любимого блондина, который теперь живет вместе с ней

Актриса Дарья Мороз завела французского бульдога по кличке Бронислав.
Дарья Мороз показала любимого блондина, который теперь живет вместе с ней

© Starface.ru

Дарья Мороз поделилась с подписчиками радостной новостью. Теперь в доме актрисы живет голубоглазый блондин – французский бульдог по кличке Бронислав.

Знаменитость выложила в социальные сети фотографию домашнего питомца, подписав снимок: «Сладчайший пацан». Пользователи Сети засыпали Дарью поздравлениями и отметили, что пес действительно очарователен.

Дарья Мороз показала любимого блондина, который теперь живет вместе с ней

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Не так давно фанаты звезды начали подозревать ее в романе с аккордеонистом Петром Дрангой, с которым Дарья читала сказку «Снегурочка» под аккомпанемент симфонического оркестра.

При этом как актриса, так и сам музыкант отшучиваются на тему отношений, подчеркивая, что их пока связывает только дружба.

«Мы потрясающие друзья с Дашей, вот и все», – прокомментировал Петр Дранга.

Напомним, в 2018 году Дарья Мороз развелась с режиссером Константином Богомоловым. Несмотря на расставание, бывшие супруги поддерживают хорошие отношения и вместе воспитывают общую дочь Анну. Девочка даже приезжает в гости к отцу и его новой избраннице Ксении Собчак.

Ранее мы писали, что беременная актриса Зоя Бербер продолжает работать. Девушка заявила, что не планирует долго сидеть в декрете.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Юлия Романова
Теги:
Дарья Мороз
собака
актриса