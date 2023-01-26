Дарья Мельникова впервые назвала реальную причину, почему не появится в новых «Папиных дочках»

25 января стартовали съемки долгожданного для многих телезрителей проекта телеканала СТС. «Папины дочки. Новые» являются прямым продолжением культового ситкома о жизни многодетной семьи. В новом сезоне к своим ролям вернутся многие актеры из каста предыдущих лет. Однако Дарья Мельникова, воплотившая на экране Женю Васнецову, в работе над сериалом принимать участие не будет.

На протяжении нескольких месяцев актрису атаковывали вопросами по поводу «Папиных дочек». Она до последнего молчала, но вчера не выдержала и решила впервые ответить на все вопросы по этому поводу. Дарья окончательно разрушила все надежды фанатов на свое появление в ситкоме и заявила, что ее героиня не прописана в новом сюжете. При этом артистке не назвали причину, по которой ей было отказано в работе.

Меликова подчеркнула, что сама она не открещивалась от съемок, а напротив, хотела бы воссоединиться с коллегами и порадовать фанатов возвращением всей семьи Васнецовых. Но продюсеры решили иначе, и актриса догадывается, почему. В своем обращении к фанатам Дарья намекнула, что виной всему стал скандал вокруг ее бывшего мужа. Руководству сериала не нужна была шумиха вокруг этого, и они не захотели рисковать.

«Я не знаю причин (догадываюсь), продюсеры приняли такое решение и сообщили моему агенту. Согласие участвовать в проекте с моей стороны было фаном, забавной ностальгией и весельем, но у создателей, видимо (очевидно, это ж кинобизнес) другие цели и риски, так бывает», - написала Дарья в личном блоге.

По признанию актрисы, она не сожалеет, что не вернется на экране в образе Жени. Она лишь хотела порадовать фанатов. Но также Меликова уверена, что создатели «Папиных дочек» найдут другие способы удивить зрителей.

Напомним, что сюжет продолжения культового сериала будет строиться вокруг Веника в исполнении актера Филиппа Бледного. В годовщину свадьбы его бросает жена и оставляет одного с четырьмя дочерями, и тем самым он повторяет судьбу своего тестя.

Ранее Дарья Мельникова прервала молчание после сообщений о домашнем насилии.