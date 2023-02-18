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15:11, 18 февраля 2023
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Дарья Мельникова призналась в угрозе спиться: раскрыты подробности популярности актрисы

Дарья Мельникова призналась в проблемах со спиртным на фоне растущей популярности.

Starface

Фото: Starface

Дарья Мельникова овладела любовью публики ещё ребенком — в 15 лет она играла роль Жени Васнецовой из «Папиных дочек». С приходом первой популярности актрисе нравилось внимание, однако потом это переросло в проблемы.

Мельникова заявила, что детям-актерам необходим психолог, поскольку хрупкая детская психика не выдерживает многие преграды.

«Не могу сказать, что я спилась, но близка к этому», — иронично сказала Мельникова на YouTube-канале «Подкаст просточеловек».

Актриса вспомнила, что у нее были проблемы с учебой. В 9 классе она ходила только на съемки, 10-11 классы сдала экстерном. Однако вскоре Мельникова поняла, что образование крайне важно. Чтобы поддерживать свою популярность, Дарья тщательно изучала свою профессию в институте и ломала внутренние барьеры.

Ранее мы писали, что 31-летняя Дарья Мельникова перестала скрывать проблемы.

Источник фото:Starface
Источник:YouTube-канал «Подкаст просточеловек»
Теги:
#Дарья Мельникова
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#актриса
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#папины дочки
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#личная жизнь
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