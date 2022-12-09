Дарья Мельникова оголилась, чтобы ее взяли в продолжение сериала «Папины дочки»

Многие считают, что она таким образом отреагировала на съемки продолжения ситкома «Папины дочки». Напомним, что недавно ее коллега Елизавета Арзамасова подтвердила возвращение сериала на экраны. Но пока неизвестно, будет ли участвовать Мельникова. Она запомнилась зрителям ролью Жени Васнецовой, которая очень любит спорт.

Знаменитый сериал выходил с 2007 по 2013 год и пользовался большим успехом. Главные герои – одинокий отец Сергей Васнецов и пять его дочек (неугомонная Полина-Пуговка, спортсменка Женя, вундеркинд Галина Сергеевна, поклонница готической культуры Даша и гламурная Маша).

Ранее мы писали о том, как Дарья Мельникова справлялась с одиночеством после развода с Артуром Смольяниновым. Напомним, что в браке с актером девушка родила двух сыновей – Артура и Марка.