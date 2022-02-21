Дарья Мельникова рассказала, как справлялась с одиночеством после развода с Артуром Смольяниновым
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Фото: instagram/ melnikovadsh
Дарья Мельникова не любит откровенничать и обсуждать свои отношения, но в эфире шоу на «Авторадио» звезда все-таки дала пару комментариев. Она рассказала, что после расставания с Артуром Смольяниновым решила поискать себе партнера на сайте знакомств.
По словам актрисы, там она успела пообщаться с двумя потенциальными бойфрендами, но вскоре разочаровалась в этой идее и удалила свой аккаунт, а ухажеров перевела в статус друзей. После неудачного опыта Мельникова навсегда для себя решила, что не одобряет такие современные способы знакомства.
Дарья отметила, что у нее сейчас элементарно нет времени на свидания. Она увлечена карьерой и полностью погружена в материнство. Возможно, актриса пока не готова впустить в свою жизнь нового человека.
Напомним, что Дарья Мельникова и Артур Смольянинов состояли в браке с 2013 года. В 2015 году у пары родился первенец. Сына назвали в честь отца Артуром. В 2018 году на свет появился еще один малыш по имени Марк. Брак распался в прошлом году. Мальчики остались жить с мамой, но отец активно принимает участие в их воспитании.
Актриса откровенно говорит о том, что разрыв с любимым дался ей крайне тяжело. Мельникова столкнулась с затяжной депрессией, справиться с которой ей помогла психотерапия. Она советует всем девушкам, оказавшимся в подобной ситуации, делиться этим с близкими людьми и не стесняться принимать их помощь и поддержку.
Фото: Instagram