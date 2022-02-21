Дарья Мельникова рассказала, как справлялась с одиночеством после развода с Артуром Смольяниновым

Дарья отметила, что у нее сейчас элементарно нет времени на свидания. Она увлечена карьерой и полностью погружена в материнство. Возможно, актриса пока не готова впустить в свою жизнь нового человека.

Напомним, что Дарья Мельникова и Артур Смольянинов состояли в браке с 2013 года. В 2015 году у пары родился первенец. Сына назвали в честь отца Артуром. В 2018 году на свет появился еще один малыш по имени Марк. Брак распался в прошлом году. Мальчики остались жить с мамой, но отец активно принимает участие в их воспитании.

Актриса откровенно говорит о том, что разрыв с любимым дался ей крайне тяжело. Мельникова столкнулась с затяжной депрессией, справиться с которой ей помогла психотерапия. Она советует всем девушкам, оказавшимся в подобной ситуации, делиться этим с близкими людьми и не стесняться принимать их помощь и поддержку.