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Дарья Мельникова рассказала, как справлялась с одиночеством после развода с Артуром Смольяниновым

Звезда «Папиных дочек» призналась, что после развода с бывшим мужем зарегистрировалась на сайте знакомств. Таким способом Дарья решила попробовать наладить личную жизнь.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мельникова

Фото: instagram/ melnikovadsh

Дарья Мельникова не любит откровенничать и обсуждать свои отношения, но в эфире шоу на «Авторадио» звезда все-таки дала пару комментариев. Она рассказала, что после расставания с Артуром Смольяниновым решила поискать себе партнера на сайте знакомств.

По словам актрисы, там она успела пообщаться с двумя потенциальными бойфрендами, но вскоре разочаровалась в этой идее и удалила свой аккаунт, а ухажеров перевела в статус друзей. После неудачного опыта Мельникова навсегда для себя решила, что не одобряет такие современные способы знакомства.

Дарья отметила, что у нее сейчас элементарно нет времени на свидания. Она увлечена карьерой и полностью погружена в материнство. Возможно, актриса пока не готова впустить в свою жизнь нового человека.

Напомним, что Дарья Мельникова и Артур Смольянинов состояли в браке с 2013 года. В 2015 году у пары родился первенец. Сына назвали в честь отца Артуром. В 2018 году на свет появился еще один малыш по имени Марк. Брак распался в прошлом году. Мальчики остались жить с мамой, но отец активно принимает участие в их воспитании.

Актриса откровенно говорит о том, что разрыв с любимым дался ей крайне тяжело. Мельникова столкнулась с затяжной депрессией, справиться с которой ей помогла психотерапия. Она советует всем девушкам, оказавшимся в подобной ситуации, делиться этим с близкими людьми и не стесняться принимать их помощь и поддержку.

Фото: Instagram

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