Актриса Дарья Мельникова вернулась в «Папины дочки» после обиды на продюсеров

Дарья Мельникова вернулась к актерскому составу сериала «Папины дочки» после обиды на продюсеров. Напомним, что 18 сентября выйдет продолжение любимого миллионами зрителей ситкома о семье Васнецовых. Об этом сообщает StarHit.

Об участии других актрис стало известно сразу, к съемкам вернулись Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович и Екатерина Старшова. А вот про Дарью молчали. Поклонники задавали ей вопросы, но она отвечала, что хотела бы принять участие в сериале, но у нее не получилось этого сделать. Девушка говорила, что продюсеры приняли решение не приглашать ее, и она не смогла на это никак повлиять. Многие заметили обиду в словах Мельниковой.

Но, как оказалось, Женя Васнецова вернется на экраны. Телеканал сообщил радостную новость, которую прокомментировала звезда.

«Все это время мы так или иначе поддерживали связь. Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив», – поделилась Дарья.

Она отметила, что уже поработала с девочками, которые играют «новых дочек» и назвала их маленькими профессионалами. Мельникова надеется, что сериал понравится зрителям.

СМИ пишут, что героиня Дарьи останется такой же азартной спортсменкой, стремящейся к рекордам. Но одно из таких желаний приведет Женю в больницу.

Ранее мы писали о возвращении на экраны любимого многими сериала «Универ». Но в ситкоме не появится яркой актрисы Настасьи Самбурской. Она рассказала, что именно случилось между ней и продюсерами.