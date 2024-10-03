Дарья Калмыкова вышла в свет с новым возлюбленным: что известно о бойфренде актрисы

Актриса Дарья Калмыкова вышла в свет с новым возлюбленным. Она появилась на бранче вместе с коллегой Сергеем Громовым. Об этом сообщает StarHit.

Источник рассказал, что Калмыкова больше не скрывает отношения с Громовым. Хоть официально роман они не подтверждают, но на публике демонстрируют чувства друг к другу. СМИ отмечает, что за столиком Сергей ухаживал за Дарьей.

Сергей Громов – актер театра и кино. Он всего на два года старше Калмыковой – ему 43 года. Он снимался в таких проектах как «Я заберу твою семью», «Напарницы», «Глухарь. Возвращение» и многих других.

Актер был женат на девушке Наталье, с которой познакомился еще во время студенчества. Свадьба была скромная с небольшим количеством гостей. Также у Сергея есть сын.

Ранее появилась информация, что звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд и Ярослав Могильников все-таки встречаются. Молодой актер посвятил коллеге любовное стихотворение.