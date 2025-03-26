Писательница Дарья Донцова вспомнила, как подруга помогла ей обнаружить рак

В 1997 году у Дарьи Донцовой выявили рак молочной железы. Она перенесла четыре операции и 18 курсов химиотерапии и в итоге смогла победить болезнь. 72-летняя писательница детективных романов вспомнила, как подруга ей помогла обнаружить опухоль.

Однажды Донцова пошла купаться в бассейн с подругой врачом-хирургом. Она заметила изменения в груди Дарьи, но писательница даже не думала о раке и радостно заявила, что ее бюст увеличился с одной стороны.

«Подруга велела мне пойти провериться. Я пошла в поликлинику, там меня посмотрела тетя-онколог. Потом мне сказали, что мне осталось жить недолго», — рассказала Донцова в интервью YouTube-каналу «Татарка FM».

У Дарьи не было возможности лечиться платно, поэтому она обратилась в государственную клинику. Донцова рыдала в автобусе, когда ехала из больницы и думала, что ее жизнь кончена. После писательница собралась с силами и начала усиленно лечиться. В палате царила доброжелательная обстановка, и она постоянно смеялась с другими пациентками.

Со временем автор детективов адаптировалась к химии и между процедурами старалась вести активный образ жизни. Онкобольным Дарья советует не лежать, а максимально отвлекать себя делами.

В феврале Дарья Донцова встретилась с Андреем Малаховым. Писательница дружит с телеведущим уже 25 лет.