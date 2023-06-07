Дарья Донцова впервые появилась на публике после смерти мужа и раскрыла его последнюю просьбу

В марте текущего года Дарья Донцова потеряла любимого супруга. Он скончался от рака кишечника, который был обнаружен довольно поздно. К лечению муж писательницы приступил, когда болезнь уже была на третьей стадии. После похорон автор книг на время затаилась и перестала выходить на связь, позволяя себе самостоятельно пережить случившееся. Но недавно она впервые прервала молчание и появилась на публике.

Донцова пришла на программу телеканала «Россия» «МАЛАХОВ». Выглядела она при этом довольно свежо и даже весело: много шутила и улыбалась. По признанию Дарьи Аркадьевны, ее супруг, еще находясь в сознании, попросил, чтобы близкие долго не пребывали в трауре и продолжили радоваться жизни и без него.

«Александр Иванович не хотел, чтобы мы плакали. Он заранее нас всех предупредил, когда был в сознании», - поделилась писательница.

Также Донцова рассказала, как прошли последние часы жизни супруга. Благодаря врачу, который предупредил о неизбежном заранее, семья смогла причастить Александра Ивановича и проститься с ним. Дарья Аркадьевна призналась, что они действовали крайне быстро, чтобы все успеть. Они даже устроили погоню с сотрудниками ГАИ, но в итоге их все-таки отпустили, когда узнали ситуацию.

Спустя 10 минут после причастия супруга писательницы не стало. «Я понимала, что он не спит», - вспоминала Донцова. Первое время ей было очень тяжело смириться, но в итоге она смогла взять себя в руки. «Он просил не плакать по нему. Я не плачу», - призналась Дарья Аркадьевна.

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