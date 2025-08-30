Дарья Донцова рассказала, как у ее мужа диагностировали сразу три рака

Писательница Дарья Донцова рассказала о причинах смерти ее мужа Александра в 2023 году. По ее словам, супруг долгое время отказывался пройти обследование, а потом у него выявили сразу три онкологических заболевания.

«Он начал худеть. А я же работаю в онкоцентрах, читаю лекции для больных. Я сказала, надо идти проверяться. Около года я его уламывала. Он пошел… четвертая стадия рака сигмовидной кишки. Сделали операцию прекрасно, все было хорошо, восстановились», - разоткровенничалась Донцова в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

На этом испытания семьи Донцовых не закончились. Уже через три месяца у Александра диагностировали рак легких. Как подчеркнула Донцова, это не были метастазы. При этом снова удалось выздороветь, но вскоре врачи выявили рак поджелудочной железы.

«И тогда он мне сказал: „Мы стараемся, но у Господа на меня иные планы. Да, я буду лечиться, но это уже бесполезно, я все понимаю“», - вспомнила Дарья.

Она подчеркнула, что муж до самой смерти пребывал в сознании и просил родственников не плакать.

«Очень четко нам сказал, как и что делать, как нам дальше, наметил все планы и спокойно заснул», - вспомнила писательница.

Ранее Дарья Донцова, недавно отметившая 73-летие, призналась, что внутренне чувствует себя на 25 лет. Автор детективов порассуждала о времени и отметила, что не жалеет о том, что уже произошло.