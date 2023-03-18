Дарья Донцова рассказала, как справляется после смерти мужа от рака

Дарья Донцова всегда была примером стойкости и жизнелюбия. Недавно писательница похоронила мужа Александра Донцова, с которым прожила в любви 40 лет.

У декан факультета психологии МГУ врачи обнаружили рак лишь на третьей стадии. Однако Александр сражался до последнего. Его супруга, ранее победившая такой же недуг, оказывала сильнейшую поддержку мужу, не отходя от кровати больного и держа его за руку.

Донцова рассказала, что Александр за 15 минут до того, как уйти из жизни, причастился, соборовался и тихо уснул.

Сейчас Дарья Донцова пытается держаться и не поддаваться отчаянию. Как человек верующий, она уверена, что на небе ее муж в покое.

«Смерть – лишь узкое и неудобное окошко, но через него мы приближаемся к Воскресшему Христу! Новопреставленный Александр заключительный отрезок своего пути к Богу при молитвенной поддержке такого количества православных людей пройдет без препятствий!» – призналась Донцова в своем блоге.

Ранее мы писали, что Дарья Донцова призналась, какое предсказание о любимом сделала ей цыганка.