Дарья Донцова о смерти мужа: «За него не надо плакать, за него надо молиться»
Дарья Донцова рассказала, почему не плакала после смерти супруга.
Дарья Донцова призналась, что ни разу не заплакала на похоронах мужа. Писательница держит всю боль и горе внутри себя.
По ее словам, плакать на людях — это нехорошее решение. Дело в том, что, когда мы плачем или жалуемся кому-то, то мы свое внутреннее состояние вешаем на окружающих.
«Когда человек умирает за него не надо плакать, за него надо молиться, тогда тебе будет хорошо», — добавила Донцова.
Также Донцова призналась, что до сих пор чувствует присутствие мужа рядом с ней.
«Открыт его кабинет, открыта его спальня, поэтому нет чувства, что он от нас ушел», — пояснила Дарья.
Писательница отметила, что после потери супруга загрузила себя работой, чтобы не впадать в уныние. Также Донцова уделяет внимание здоровью и ходит на фитнес.
Ранее мы писали, что Донцова разговаривала с полицейскими за несколько минут до смерти супруга.