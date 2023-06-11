Дарья Донцова о смерти мужа: «За него не надо плакать, за него надо молиться»

Дарья Донцова призналась, что ни разу не заплакала на похоронах мужа. Писательница держит всю боль и горе внутри себя.

По ее словам, плакать на людях — это нехорошее решение. Дело в том, что, когда мы плачем или жалуемся кому-то, то мы свое внутреннее состояние вешаем на окружающих.

«Когда человек умирает за него не надо плакать, за него надо молиться, тогда тебе будет хорошо», — добавила Донцова.

Также Донцова призналась, что до сих пор чувствует присутствие мужа рядом с ней.

«Открыт его кабинет, открыта его спальня, поэтому нет чувства, что он от нас ушел», — пояснила Дарья.

Писательница отметила, что после потери супруга загрузила себя работой, чтобы не впадать в уныние. Также Донцова уделяет внимание здоровью и ходит на фитнес.

Ранее мы писали, что Донцова разговаривала с полицейскими за несколько минут до смерти супруга.