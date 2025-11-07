Актер Данила Козловский в два раза снизил стоимость билетов на моноспектакль в Дубае. Об этом сообщает «Абзац».

В 2025 году Данила Козловский впервые выступил в России после отмены. Теперь актер гастролирует по городам со своим моноспектаклем. По информации источника, у артиста также запланировано выступление за рубежом — 7 ноября в Дубае.

На старте продаж билеты на мероприятие стоили около 9 тысяч рублей, однако затем цена упала до 4 тысяч. Вероятно, публика не хотела идти на постановку за такие деньги. За несколько часов до мероприятия в зале остались свободные места.

Также источник пишет, что в России за 45-минутное выступление Козловский может заработать около 5 млн, а в ОАЭ за моноспектакль — всего 1,5.

