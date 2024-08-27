Данила Козловский остался за кадром: 37-летняя актриса Оксана Акиньшина снялась в платье на отдыхе

37-летняя актриса Оксана Акиньшина в последнее время ведет закрытый образ жизни. Однако недавно артистка поделилась в личном блоге снимком с отдыха и продемонстрировала фигуру.

На опубликованном черно-белом фото Оксана Акиньшина предстала на пляже возле шезлонга в прозрачном платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Актриса сидела у воды и читала книгу.

Подписчики оценили внешность артистки, которая не так часто делится личными кадрами.

«Самая красивая!», «Оксана, вы лучшая. Побольше видео и фото», «Как всегда прекрасны», — написали пользователи Сети.

Актриса не стала раскрывать, где она сейчас находится. Многие предположили, что Оксана Акиньшина отправилась в Грузию вместе с детьми, чтобы встретиться с родственниками. Некоторые же решили, что артистка отдыхает с актером Данилой Козловским, с которым, по слухам, у нее начался роман еще во время съемок фильма «Чернобыль» (2021). Пара давно не появлялась вместе на публике, поскольку артист теперь не работает в России и редко бывает в стране, поэтому знаменитостям проще видеться за границей.

Напомним, у Оксаны Акиньшиной трое детей. В браке с генеральным директором пиар-компании «Планета Информ» Дмитрием Литвиновым у актрисы родился сын Филипп, которому сейчас 15 лет. Во второй раз артистка вышла замуж в 2012 году за продюсера Арчила Геловани. У пары двое детей -11-летний сын Константин и 7-летняя дочь Эмми.

Ранее сообщалось о том, что Оксана Акиньшина вышла в свет с кольцом на безымянном пальце, похожим на помолвочное.