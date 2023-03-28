Данила Козловский и Оксана Акиньшина перестали скрывать отношения

Данила Козловский и Оксана Акиньшина являются одной из самых закрытых пар российской киноиндустрии. Слухи о том, что актеров связывают романтические отношения, появились еще два года назад, вот только за все это время они так и не подтвердили их. Однако фанаты уверены, что у актеров тайный роман. Они неоднократно были замечены вместе на свиданиях, в путешествиях. Недавно пара даже вместе съездила в отпуск в США, где живет бывшая избранница звезды «Экипажа» вместе с дочерью. И вот, наконец, как говорится, «лед тронулся», и артисты перестали скрывать, что не равнодушны друг к другу.

27 марта по всей стране отмечался День театра, и в этот праздник в МХТ им. Чехова прошло торжественное вручение премии Художественного театра. На мероприятии собрались самые видные представители индустрии. В том числе прямо перед началом церемонии в зале появились Козловский и Акиньшина. На красной дорожке они, как и обычно, не засветились, но репортеров и фотографов не чуждались.

Напомним, что раньше актеры в довольно резкой форме отказывали журналистам в съемке. Иногда они даже появлялись в кепках и очках, чтобы скрыться от любопытных глаз. Но в минувший вечер Данила и Оксана были явно в хорошем настроении – на хроникеров не кричали, фотографировать на запрещали, а в какой-то момент Козловский даже приобнял возлюбленную за талию.

Как отметили корреспонденты издания Woman.ru, пара этим публичным выходом сделала неофициальное заявление о том, что они все-таки находятся в отношениях. Скорее всего другого подтверждения романа поклонникам ждать не стоит, уж очень артисты закрытые личности.

Напомним, что любовные чувства между Данилой и Оксаной вспыхнули на съемочной площадке. На тот момент Козловский все еще встречался с Ольгой Зуевой, с которой ему пророчили крепкий союз. Вот только после проекта «Чернобыль» актер объявил, что они были вынуждены расстаться. Причина разрыва так и не была объявлена, но сам артист признавался, что поступил ужасно с экс-возлюбленной, и она такого не заслужила. Предположительно речь шла об измене с Акиньшиной.

Ранее Яна Поплавская высказалась по поводу Козловского и Акиньшиной и заявила, что не считает их своими коллегами.