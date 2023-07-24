Данил Плужников из шоу «Голос. Дети» заявил о постоянной боли из-за нарушения роста костей

Победитель детского «Голоса» Данил Плужников, страдающий наследственным нарушением роста костей, рассказал о постоянной боли. Его мечта – просто не болеть.

О состоянии Плужникова и его лечении сообщило издание StarHit.

В 2022 году ему сделали третью операцию на костях. Парень с диагнозом псевдоахондроплазия признается, что курс лечения дается непросто: в первую очередь, тяжело морально.

«Очень тяжело, когда ты каждый день живешь с болями, когда не знаешь, как тебе просто с кровати встать», - поделился Плужников, добавив, что в такие моменты «не хочет ничего».

У исполнителя есть цель, которая помогает проходить все трудности.

«Хочется не болеть. Хочется проснуться без железок на ноге», - признался 21-летний финалист «Голоса».

Плужников победил в шоу в 2016 году. После этого его стали приглашать на фестивали и концерты.

Ранее мы писали о семье певца, увлечении музыкой и о том, как живет Плужников спустя 6 лет после участия в шоу.