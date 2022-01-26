Переехал в Москву и создал группу: как живет Данил Плужников после победы в шоу «Голос. Дети»
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Фото: Кадр программы
Данил Плужников родился 26 января 2002 года. Его отец в детстве увлекался музыкой, а мама Ирина имеет музыкальное образование. О том, что у мальчика тяга к творчеству, стало понятно, когда ему было четыре года. Петь Данил начал в шесть. И вскоре он стал учиться сразу в двух музыкальных школах: в одной вокалу, в другой игре на синтезаторе.
Фото: www.instagram.com/pylllygrim
К моменту участия в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» в Сочи Плужников был уже достаточно известной персоной — он занимал первые месте на всевозможных творческих конкурсах. Логично, что парень решил испробовать свои силы в известном проекте, давшем большую дорогу в жизнь многим артистам.
На слепых прослушиваниях Данил Плужников исполнил песню Олега Газманова «Два орла». Наставники Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея не решались нажать красную кнопку до финальных аккордов.
Фото: Данил Плужников на слепых прослушиваниях шоу
Зал аплодировал Данилу стоя. И всего за мгновение до окончания песни Дима Билан решился — нажал кнопку и повернулся к своему подопечному. Через пару мгновений он уже стоял перед Данилом, в эмоциях отбивая ладони.
Эмоции Димы Билана...
...когда он увидел юного артиста
В последующих турах Плужников исполнял песни мэтров российской эстрады: «Нас бьют, мы летаем» Аллы Пугачевой, «Я свободен» Валерия Кипелова и другие.
Кстати, вскоре после победы в проекте Данил Плужников выступил с Валерием Кипеловым на рок-фестивале «Нашествие-2016». Также «Голос. Дети» подружил Данила с наставником Димой Биланом. Их дуэт — песня Олега Газманова «Мама» — прозвучал на фестивале «Новая волна».
Когда юный сочинец прославился на всю страну, ему подарили квартиру в родном городе. Но ключи от нового жилья Данил ждал два года. В одном из интервью мама артиста обмолвилась, что новоселье они так и не справили. Тогда про это написала «Комсомольская правда», а вскоре после публикации Данила с мамой пригласили к мэру, где и вручили ордер на двушку в новостройке.
После победы в «Голосе» несколько лет выступал на сборных концертах и фестивалях. Но в последние три года он не появляется на телевидении — совсем.
За это время в жизни талантливого вокалиста произошли значительные перемены. Данил с мамой переехали в Москву, они живут в квартире, которую взяли в ипотеку. Артист учится в Гнесинке. Но за год до окончания престижного учебного заведения ему пришлось взять академический отпуск. Проблемы здоровья для 20-летнего Данила Плужникова пока стоят на первом месте.
Когда малышу было 10 месяцев, ему поставили диагноз «спондилоэпифизарная дисплазия верхних и нижних конечностей». При этой болезни деформируются суставы, а кости не растут. Рост Данила чуть больше метра. Все время он выходил на сцену, опираясь на костыли, и выступал сидя на маленьком стуле.
Парень пережил уже множество операций, его рост увеличивали с помощью аппарата Илизарова. И теперь певец вновь вынужден ходить с ним.
В интервью «Комсомольской правде» мама Данила Ирина Плужникова рассказала, что недавно ее сыну провели очередную операцию на ноге. Это была его инициатива: парень понимает, что чем дольше откладывать лечение, тем сложнее оно будет. Теперь ему предстоит пройти долгий курс лечения и реабилитации.
«Врачи будут смотреть на динамику и делать контрольные МРТ, чтобы понять, как эффективно идет лечение. Месяц, три месяца, у людей взрослого возраста может и полгода зарастать. Очень хочется, чтобы в сентябре Даня вернулся к учебе, но все будет зависеть от его здоровья», — рассказала Ирина Плужникова изданию.
На вопрос, почему Данила больше не видно в телепроектах, его мама отвечает, что за последние годы ее сын потерял всю связь с телевидением. «Его зовут только в программы типа "Пусть говорят", где обсуждают жизнь инвалидов. Но артисту, скажем так, не всегда приятно говорить только про инвалидность. Понятно, что всех интересует его здоровье, и мы давно поняли, что от этого не уйти, но выступать не зовут», — говорит она.
Данил Плужников все время находится дома — из-за аппарата на ноге. Но времени даром он не теряет. В Москве артист организовал группу Pylllygrim и теперь, будучи ограниченным на время в передвижениях, пишет музыку для коллектива.
Данил ведет Instagram, на его страницу подписаны больше 90 тысяч человек. В блоге артист рассказывает о творчестве и о событиях из жизни. Сейчас это уже не робкий 13-летний парень, которого зрители увидели в «Голосе», а повзрослевший 20-летний опытный музыкант.
Надеемся, что Данил Плужников после лечения и реабилитации окрепнет как можно скорее и у него — человека с огромным сердцем, безграничными возможностями и огромным талантом — начнется новый счастливый этап в жизни и зрители вновь увидят его в лучших творческих шоу.
Фото и видео: Instagram, кадры шоу «Голос. Дети»/ Первый канал