Переехал в Москву и создал группу: как живет Данил Плужников после победы в шоу «Голос. Дети»

За это время в жизни талантливого вокалиста произошли значительные перемены. Данил с мамой переехали в Москву, они живут в квартире, которую взяли в ипотеку. Артист учится в Гнесинке. Но за год до окончания престижного учебного заведения ему пришлось взять академический отпуск. Проблемы здоровья для 20-летнего Данила Плужникова пока стоят на первом месте.

Когда малышу было 10 месяцев, ему поставили диагноз «спондилоэпифизарная дисплазия верхних и нижних конечностей». При этой болезни деформируются суставы, а кости не растут. Рост Данила чуть больше метра. Все время он выходил на сцену, опираясь на костыли, и выступал сидя на маленьком стуле.

Парень пережил уже множество операций, его рост увеличивали с помощью аппарата Илизарова. И теперь певец вновь вынужден ходить с ним.

В интервью «Комсомольской правде» мама Данила Ирина Плужникова рассказала, что недавно ее сыну провели очередную операцию на ноге. Это была его инициатива: парень понимает, что чем дольше откладывать лечение, тем сложнее оно будет. Теперь ему предстоит пройти долгий курс лечения и реабилитации.