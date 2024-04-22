Даниил Страхов объяснил, почему сериал «Исаев» вновь стал актуальным

Российский актер Даниил Страхов объяснил, почему сериал «Исаев» остается актуальным в настоящее время. Его слова приводит aif.ru.

«Читая последние сценарии, требующие от создателей сформировать новый взгляд на историю, задаешься первым вопросом: где твоя мера ответственности? «Исаев» в этом смысле – это культурная попытка рассказать о человеке столетней давности, полу-выдуманном, полу-настоящем», – поделился артист.

Страхов выразил сожаление, что сериал фактически «списали в утиль». Он отметил, что «Исаев» удивительно актуален сегодня и является качественно снятым проектом.

«Она удивительно актуальна сегодня, хорошо снята прекрасным, недавно ушедшим оператором Михаилом Сусловым, хорошо сыграна и рассказана», – добавил актер.

Напомним, «Исаев» был снят в 2009 году режиссером Сергеем Урсуляком по нескольким произведениям Юлиана Семенова из цикла о советском разведчике-нелегале Максиме Исаеве. Страхов исполнил в сериале главную роль.

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