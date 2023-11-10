Дане Милохину задали вопрос про Сахалин после негодования Никиты Михалкова

Блогеру Дане Милохину задали вопрос, где находится Сахалин. Ранее режиссер Никита Михалков возмутился необразованностью знаменитости, не знающего, что «есть остров Сахалин в пределах границ страны».

В интервью фигуристке Евгении Медведевой для шоу «БеС Комментариев» Милохин не смог ответить на элементарный вопрос по географии из курса школьной программы. Спортсменка вспомнила негодование Михалкова и решила повторить вопрос про Сахалин, но блогер поразил ответом.

«Что такое Сахалин? Это город», - сказал он.

После наводящих вопросов Милохин заключил: «Сахалин - это остров в Канаде». Медведева сменила тему после его ответа.

В 2022 году Михалков критиковал федеральные каналы за появление безграмотного Милохина. Он вспомнил, как блогер сидел в жюри программы «Новые танцы на ТНТ». Один из участников сообщил, что родился на Сахалине. Милохин переспрашивал, что это и где находится, а также добавил, что прежде не слышал о Сахалине.

Ранее сообщалось, что блогер попал в тюрьму в ОАЭ. Его задержали за езду без прав. Милохин провел ночь в тюрьме и заплатил штраф в размере 750 тыс. рублей.