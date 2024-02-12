Дана Борисова оказалась в больнице после инъекции одного обсуждаемого лекарства

Телеведущей Дане Борисовой потребовалась экстренная помощь врачей. Знаменитость попала в больницу с тремором, тошнотой и головокружением. По предварительным данным, самочувствие звезды ухудшилось после инъекции одного обсуждаемого лекарства.

Борисова поделилась пережитым в эфире шоу МАЛАХОВ на телеканале Россия-1. По словам телеведущей, у нее начались проблемы со здоровьем после того, как она начала принимать некий препарат для диабетиков. Его еще используют для похудения. При этом об ужасных побочных действиях такого лекарства практически ничего не говорится.

«В состоянии Даны Александровны есть проблемы, угрожающие ее жизни. Нам предстоит провести полный комплекс медицинских мероприятий. Чтобы добиться выздоровления Борисовой, надо подключать неврологов», — заявили врачи после осмотра знаменитости.

Дана принимала этот препарат два раза в неделю. Кроме того, она делала инъекции и 16-летней дочери. Но с девочкой, к счастью, ничего не произошло.

Ранее сообщалось, что у Борисовой заподозрили передозировку наркотиками. Однако звезда отрицает подобные заявления.