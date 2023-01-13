19:25, 13 января 2023
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Грандиозный букет цветов: телеведущий Дмитрий Шепелев подготовил невероятные подарки для своей падчерицы
Два в одном: падчерица Дмитрия Шепелева празднует день рождение в новый год.
13 января телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова празднуют не только «Старый Новый год».
В этот день у Екатерины родилась ее дочка от первого брака с владельцем сети аптек, бизнесменом Дмитрием Кленовым.
Случилось так, что маленькая Лада ходила в тот же самый детский садик, что и сын покойной Жанны Фриске Платон, отцом которого является Дмитрий Шепелев.
Именно там Шепелев и Тулупова впервые ощутили себя парой. Сейчас он растят сразу троих детей.
Двоих – от первых браков и общего сына Тихона.
Конечно, подарки сегодня получили все. Но виновница торжества – 10-летня Лада – особые. Это брендовый рюкзак. И грандиозный букет цветов.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://7days.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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