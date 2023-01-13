Грандиозный букет цветов: телеведущий Дмитрий Шепелев подготовил невероятные подарки для своей падчерицы

13 января телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова празднуют не только «Старый Новый год».

В этот день у Екатерины родилась ее дочка от первого брака с владельцем сети аптек, бизнесменом Дмитрием Кленовым.

Случилось так, что маленькая Лада ходила в тот же самый детский садик, что и сын покойной Жанны Фриске Платон, отцом которого является Дмитрий Шепелев.

Именно там Шепелев и Тулупова впервые ощутили себя парой. Сейчас он растят сразу троих детей.

Двоих – от первых браков и общего сына Тихона.

Конечно, подарки сегодня получили все. Но виновница торжества – 10-летня Лада – особые. Это брендовый рюкзак. И грандиозный букет цветов.