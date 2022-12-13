Дам, но не вам: Гарик Харламов оставил дочь без миллионов

Совсем недавно Гарик Харламов и Кристина Асмус стали главными ньюсмейкерами. Дело в том, что экс-супруги в публичном пространстве решали вопрос о разделе имущества после развода. Предметом спора стал загородный дом, который, как сообщил юморист, он передал во владение бывшей жены. Тем не менее актриса опровергла эту информацию и сообщила, что Гарик оставил ее без копейки. Издание «КП» вспомнило интересную подробность о том самом особняке, ставшим причиной скандала между молодыми людьми.

Когда-то мужчина в эфире программы «Секрет на миллион» заявил, что перепишет дом на свою дочь. Как оказалось, Харламов до сих пор владеет имуществом единолично, и слово свое он не сдержал. По данным «КП», особняк оценивается в 140 миллионов рублей, и именно без этой суммы он оставил ребенка от Асмус.

Также журналисты из «КП» провели расследование о наличии другого имущества у юмориста. Выяснилось, что в его распоряжении находится пятикомнатная квартира в центре Москвы, стоимость которой 80 миллионов. Также Гарик имеет долю в недвижимости на окраине города, а, соответственно, и дополнительные 5 миллионов, положенные ему по закону.

Таким образом, сумма владений Харламова оценивается в 225 миллионов рублей. Несмотря на такое богатство, мужчина до сих пор не сумел договориться с экс-супругой (судя по ее гневной реакции в соцсети), а, значит, вопрос о разделе имущества остается открытым.

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