«Дальше будет хуже»: вернувшегося на российское ТВ Дмитрия Шепелева поставили на место

Журналист Михаил Шахназаров высказался по поводу возвращения телеведущего Дмитрия Шепелева на отечественное телевидение и заявил, что не недоволен таким поворотом событий, как и многие другие россияне. По его мнению, экс-возлюбленный Жанны Фриске не должен появляться на федеральных каналах из-за своих скандальных речей в феврале прошлого года.

Шепелев в начале сентября объявил, что после долгого перерыва вновь будет вести передачу. Правда, не с людьми как раньше, а с животными. Некоторых зрителей такой расклад не устроил, так как они не забыли о том, какой позиции придерживался Дмитрий перед тем как пропасть с радаров. Шахназаров же признался, что тоже не одобряет телеведущего. Тем более, что он даже не знает, чему он может научить.

«А дальше будет хуже. Думаю, зачем все это? Сидят дяди в кабинетах, решают что-то, приглашают… Чему может научить Шепелев?» - заявил Михаил в шоу «Полный абзац».

Также Шахназаров сообщил, что ему не нравится, как попадают на отечественное телевидение. По его мнению, неважен талант. Все происходит через связи. И это для журналиста печально.

Ранее Михаил Шахназаров назвал своего коллегу Михаила Ширвиндта бездарностью. На критику его подтолкнули слова журналиста о полоумных старушках, которые были обращены к пожилым актрисам.