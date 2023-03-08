«Дальше — больше»: беременная Зепюр Брутян уже не влезает в свою одежду

Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали главными ньюсмейкерами 2022 года. Молодые люди сыграли внезапную, но очень пышную свадьбу, и с тех пор все внимание публики приковано к их семье. Еще с осени поклонники стали подозревать молодую супругу Павла в беременности, однако ни она, ни сам мужчина никак не реагировали на домыслы. Несмотря на это, новость об интересном положении актрисы все-таки подтвердилась. В феврале этого года Зепюр внезапно вышла на связь с подписчиками и показала округлившийся живот. На кадрах было хорошо заметно: девушка находится на последних сроках и вот-вот родит. Теперь социальная сеть супруги Прилучного превратилась в дневник будущей мамочки. Сегодня знаменитость написала новый пост и рассказала о произошедших переменах.

Так, некогда стройная Брутян заявила: она больше не влезает в свою одежду, вот почему ей приходится пользоваться гардеробом мужа. «Влезаю теперь только в толстовки мужа. Дальше — больше, как говорится», — с юмором высказалась Зепюр.

Ранее девушка вышла на связь с фолловерами и рассказала, чем ее покорил Павел Прилучный. Актриса немногословно заявила: «В мужчинах это ценится». Что именно хотела сказать Брутян — смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 42-летняя Слава рассказала о своих переживаниях в годовщину знакомства с экс-супругом. Артистка призналась: ей без любви очень плохо. Подробности читайте в этой статье.