«Дальше — амбулаторная реабилитация»: директора «Ленкома» Марка Варшавера выписали из больницы

Медики зафиксировали положительную динамику в лечении 76-летнего директора «Ленкома» Марка Варшавера. На основании этого было принято решение о выписке из больницы театрального деятеля, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, накануне, 22 февраля, Варшаверу, госпитализированному с двухсторонней пневмонией, провели контрольное обследование. Оно показало, что болезнь регрессирует, а состояние знаменитого пациента улучшилось.

В связи с этими обстоятельствами врачи пришли к выводу, что держать директора «Ленкома» в больнице больше нет никакого смысла. Варшавер был отправлен долечиваться домой. Медиками ему предписан постельный режим.

Ранее сообщалось, что актера театра «Ленком» Андрея Гариста задержали с запрещенными веществами в Москве. Во время опроса он не смог объяснить стражам порядка, откуда взялись наркотики.