«Далеки от этого»: как дети Бородиной реагируют на критику в соцсетях

Ксения Бородина раскрыла, как ее дети реагируют на критику в соцсетях.

Телеведущая в личном блоге решила пообщаться со своими подписчиками и ответить на их вопросы. Один из поклонников Ксении уточнил, как она относится к ведению социальных сетей ее дочерью Марией.

По словам Бородиной, она блокирует хейтеров, которые иногда переходят грань, а ее Мария не так резко реагирует на недоброжелателей: она не реагирует на критику и негативные комментарии в блоге.

«Это самое дорогое, что у меня есть. Они заняты учебой, танцами, гимнастикой, и если и сидят в соцсетях, то не читают новости и комментарии, они далеки от этого», — рассказала Ксения.

Бородина объяснила, что блокирует хейтеров, так как ей не нужны люди, которые транслируют негатив в сторону ее семьи.

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