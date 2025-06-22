«Вам самим не тошно от такого любопытства»: Бородина раскрыла, почему Варвина пропустила ее роспись и девичник

Телеведущая Ксения Бородина вышла на связь и пообщалась со своими подписчиками. Блогер, которая недавно вышла замуж за Николая Сердюкова, объяснила фанатам, почему ее подруга Наталья Варвина не посетила роспись. При этом сделала она это в достаточно жесткой манере.

Бородина решила не церемониться с фолловерами, которых очень сильно взволновало отсутствие Варвиной на церемонии бракосочетания и девичнике. Она упрекнула людей в излишней любопытности, но все же ответила на вопрос. По словам Ксении, она по-прежнему общается с подругой, а на праздничных мероприятиях она не была из-за дел.

«Девочки, ну вот скажите, вам самим не тошно от такого любопытства. Что значит — где? Наташа со своей семьей дома, наверное. Почему ее не было на росписи? Она была на Алтае! Почему не было на девичнике? Потому что она не уезжает от своей семьи и не ходит по ночам тусоваться», — заявила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Николая Сердюкова могут арестовать или отправить на обязательные работы. Все из-за неоплаченных штрафов.