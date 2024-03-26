Далее утверждение обвинения и суд: Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении Елены и Алексея Блиновских. Теперь у супругов есть время, чтобы ознакомиться с его материалами в финальном виде, передает Telegram-канал Следком.

Елене Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, в отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Действия Блиновского были квалифицированы следствиям как пособничество в уклонение физического лица от уплаты налогов, а также легализация денежных средств и другого имущества, приобретенного преступным путем.

После ознакомления с материалами дела оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем уголовное производство попадет в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Блиновская похвалила сотрудников СИЗО, в котором сидит. Блогерша отозвалась о них как о внимательном персонале.