Блогерша Елена Блиновская похвалила сотрудников СИЗО, в котором она сидит. Об этом сообщает mk.ru.

Проведать онлайн-коуча в следственный изолятор пришла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она рассказала, что смогла поговорить с Еленой Блиновской. По ее словам, разговор с блогершей был «довольно долгим».

При этом никаких жалоб на содержание в СИЗО Блиновская не высказывала. Потяева добавила, что блогерша положительно отзывалась о сотрудниках изолятора.

«Сказала, что очень внимательный персонал», — заявила она.

Уполномоченный по правам человека добавила, что Блиновская пользуется услугами по заказу блюд и регулярно прогуливается на свежем воздухе.

«Все у нее в порядке», — заключила Потяева.

Напомним, Елену Блиновскую поместили в СИЗО после выявленного нарушения содержания под домашним арестом. Сообщалось, что коуч пригласила на домашнюю вечеринку подругу, которая проходила по ее делу как свидетель.

Ранее мы писали о том, что СК завершил следствие по делу семьи Блиновских и расширил обвинения.