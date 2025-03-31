Нюша рассказала, как ей удалось сохранить дружеские отношения с бывшим мужем. Певица поделилась подробностями личной жизни в беседе с сайтом «Страсти».

В 2024 году артистка объявила о расставании с супругом, от которого родила двоих детей. Нюша не скрывает, что ей удалось сохранить дружеские отношения с Игорем Сивовым. По мнению знаменитости, нужно быть благодарной экс-партнеру за полученный опыт.

«Я считаю, что нужно разобраться с собой и своим поведением, быть искренней и честной, в первую очередь, с собой. Осознать, за что ты можешь поблагодарить человека, ведь каждый нас чему-то учит. Важно осознать — чему именно», — высказалась певица.

Несмотря на расставание, Нюша не разочаровалась в любви. Находясь без отношений, артистка изучает новое для себя состояние и познает свои чувства. Благодаря этому певица поняла, что с будущим избранником хочет быть честной и, в первую очередь, с собой.

«Любовь прекрасна. А в целом я учусь, изучаю себя и свои чувства», — резюмировала она.

Полное интервью Нюши об участии в шоу ТНТ «Сокровища императора», материнстве и жизни после развода читайте здесь.